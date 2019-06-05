Российская битва гоночных тракторов: БТШ-2019 (ФОТО)



Пожалуй, одним из самых зрелищных всероссийских технических мероприятий является ежегодное «Бизон-Трек-Шоу» или БТШ. На портале Drive2.ru автор Николай Комаров из Москвы разместил фоторепортаж с главной битвы гоночных тракторов нашей страны. В 2019 году БТШ проходит уже в 17-й раз и собрало около 30000 зрителей!

Место проведения гонок – Ростовская область. Главная «фишка»: никаких «элитных» гонщиков, это народная гонка, в ней бьются механизаторы, фермеры, те, кто реально работает в полях. Жестких ограничений по техническим доработкам тракторов нет, но в БТШ участвуют в основном версии легендарного трактора «Беларусь»: МТЗ-50, -80, -82, Беларус-826, -892, -920, -952 и их модификации. Участники собираются со всей страны: главным призом является новый большой российский трактор, а за «серебро» и «бронзу» можно получить новый трактор МТЗ. «Бизон-Трек-Шоу» это настоящие эмоции и торжество механизаторов и технарей. И, конечно, никакого «гламура», ведь это - состязание настоящих мужиков. Всё остальное – в фото Николая Комарова с БТШ-2019:





















Источник фото: https://www.drive2.ru/b/532560277737046629/