Медиарейтинг регионов России в области импортозамещения за май 2019 года

Национальная премия «Приоритет» представила итоги майского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения. Первое в мае 2019 года вновь занял Татарстан. Последующие места – у Башкортостана и Свердловской области, которые регулярно находятся в десятке лидеров.

Самые заметные события регионов в контексте темы импортозамещения:

Российские СМИ сообщали, что работа по развитию «сквозных» цифровых технологий в Иннополисе – городе-спутнике Казани, административного центра Республики Татарстан, в ближайшие пять лет будет определяться специальными стратегическими документами – дорожными картам в рамках импортозамещения. Также стало известно, что Президент России Владимир Путин побывал на авиационном заводе имени Горбунова в столице Татарстана в рамках консультаций по масштабной программы в сфере импортозамещения. А еще регион участвует в реализации проекта по производству спортивных товаров – в Татарстане наладили выпуск клинков для занятий фехтованием.

Также СМИ активно публиковали новость, что в Башкортостане запустилась опытно-промышленная эксплуатация проекта «Цифровое месторождение», программное обеспечение которого было разработано в корпоративном научном центре «Роснефти» и является на 100% российским. Кроме этого, в рамках программы по импортозамещению ученые Аграрного университета в Башкортостане вывели новый сорт картофеля, который не гниет, выращиваются на безвирусной основе, устойчив к болезням и большинству вредителей.

Серьезное освещение в СМИ получила информация и о том, что в Свердловской области на заводе «Уралкабель» запустили линии по производству импортозамещающих кабелей для авто- и авиапромышленности. Сообщалось также, что в Екатеринбурге прошел чемпионат по барбекю, в рамках которого на «Сырной улице» были представлены импортозамещающие продукты отечественных сыроваров.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1 Республика Татарстан 1 611,4

2 Республика Башкортостан 1 412,4

3 Свердловская область 1 108,0

4 Краснодарский край 1 018,0

5 Республика Крым 987,0

6 Санкт-Петербург 964,1

7 Московская область 846,4

8 Пермский край 745,4

9 Челябинская область 723,6

10 Тюменская область 648,4