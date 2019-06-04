Представлены 3 новые модели автокранов легендарной российской марки Ивановец

Ивановский машиностроительный завод продолжает создание и выпуск новых автокранов на шасси КАМАЗ. Предприятие показало в начале июня 2019 года новые модели КС-45717К-3-58, КС-45717К-3Р Air и КС-55717К-1. Что это за техника?

КС-45717К-3-58 – это кран известной «классической» серии КС-25 (25-тонный с 3-секционной стрелой).

Новая модель установлена на вездеходном шасси КамАЗ-43118, работающем на сжатом метане. Система газовых баллонов, размещенных на кране, позволяет заправить рекордный объем газового топлива – 1120 литров! Максимальный грузовой момент увеличен до 85 тм, за счет использования овоидной стрелы из прочного металла и усиленной опорной рамы. Длина стрелы увеличена до 24 м, максимальный вылет c основной стрелой - до 22 м. Такие показатели достигнуты за счет новой конструкции стрелы и увеличенного размера опорного контура. Особо стоит отметить, что КС-45717К-3-58 выполняет требования Правил перевозки грузов для дорог категории 10 тс по осевым нагрузкам в рабочей конфигурации. Нагрузка на заднюю тележку не превышает 15000 кгс! Автокран может свободно перемещаться по дорогам, не опасаясь штрафов и не требуя дополнительных согласований.

КС-45717К-3Р Air использует аналогичное шасси КамАЗ-43118 и относится к серии АК-25.

Модель развивает решения, заложенные в показанном в прошлом году кране КС-45717-2 Air с огромной стрелой более 30 метров. Как и предшественник, он выполняет требования по осевым нагрузкам для 3-осных вездеходных шасси без необходимости демонтировать противовесы или другие части конструкции крановой установки. Конструкция крана была облегчена, многие узлы усовершенствованы, при этом сохранены высокие характеристики по грузоподъемности и высоте.

КС-55717К-1 – первый 32-тонный «Ивановец» (серия АК-32), он разработан при поддержке Минпромторга России и базируется на шасси КамАЗ-6540 с колесной формулой 8х4.

Производитель сообщает, что максимальный грузовой момент крана составляет 103 тм, что совсем немного уступает 105 тм, стандартным для 35-тонников. Длина стрелы достигает 31 метра. Кран оснащен к-образным опорным контуром и новой системой съемных противовесов для версий, из которых один можно перевозить на середине рамы, оставаясь в рамках требований к осевым нагрузкам.