Первый российский беспилотный гибридный вездеход



Необычное транспортное средство создали на предприятии отечественного холдинга «Бакулин Моторс Групп» (известен под маркой Volgabus). Это плавающий вездеход «Сноубас» («Снежный автобус», Snowbus) с колесной формулой 4х4, оснащенный гибридной силовой установкой (дизель + электродвигатель) и технологиями машинного зрения – машина может двигаться в беспилотном режиме.

Новый российский автомобиль может перевозить до 10 человек и двигаться в автономном режиме до 5 суток. Главной изюминкой проекта является возможность передвижения вездехода в беспилотном режиме. Разработчики подчеркивают, что программное обеспечение и комплекс машинного зрения являются российской разработкой. При этом новая машина обладает высокой проходимостью: она преодолевает двухметровые ямы и препятствия высотой до 1,5 метров, плавает и рассчитана на эксплуатацию в труднодоступных районах Арктики, Сибири и Дальнего Востока.