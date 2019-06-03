Как идут испытания новых тренировочных самолетов Як-152



Российские СМИ сообщили о постройке на Иркутском авиазаводе пятого экземпляра нового легкого учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 и ведущемся строительстве шестой по счету машины опытной серии для проведения испытаний. Новые УТС активно облетывают в Жуковском: уже выполнено около 150 испытательных полетов.

На испытаниях Як-152 проводятся полеты с выполнением фигур пилотажа с отрицательными перегрузками, оценивается нагрузка силовой конструкции самолета, работа авиадвигателя. В 2018 году одна из построенных машин успешно завершила прохождение статических испытаний в ЦАГИ – было получено необходимое для дальнейшей реализации проекта заключение экспертов. Стоит отметить, что до нынешнего времени в небе летали две машины (НА ФОТО), остальные использовались для наземных тестов, а пятый по счету Як-152 станет третьим летным экземпляром.

Добавим, что учебные «Яки» оснащаются новыми 500-сильными дизельными двигателями RED A03Т V12, созданными находящейся в Германии компанией RED Aircraft Владимира Райхлина, принадлежащей российским собственникам. «Начинка» кабины Як-152 близка к той, что используется на выпускающемся реактивном учебно-боевом Як-130. Создание новой легкой учебной машины с новым двигателем – весьма непростая задача, учитывая, что это первый созданный в постсоветское время серийный российский самолет первичной подготовки летчиков. Судя по имеющейся в специализированных СМИ информации, проект развивается успешно.