Новейшая МТР-К поступит на вооружение нашей армии в 2020 году



В Южном военном округе успешно проходит испытания новая российская машина технической разведки МТР-К. Минобороны представило новинку, созданную на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» (КАМАЗ-4386) и оснащенную передовым оборудованием навигации, радиационной и химической разведки, ночного видения, системой кругового видеонаблюдения и беспилотным летательным аппаратом.

Полноприводный автомобиль разведки МТР-К имеет массу около 3 тонн, используемый корпус колесного броневика «Тайфун-ВДВ» отличается повышенной зашитой (5 класс по российским стандартам). Машина обладает запасом хода около 800 км и способна передвигаться на скорости около 100 км/ч. Основное назначение МТР-К – использование в технических подразделениях на поле боя: специалисты смогут приближаться к подбитой или вышедшей по техническим причинам из строя технике, оценивать ее состояние и оказывать техпомощь.

Российские военные рассчитывают принять новую машину технической разведки на вооружение в 2020 году.

