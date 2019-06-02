123 новых двухзвенных транспортера ГАЗ-3344-20 для Российской армии



Российские военные продолжают получать новые 9-тонные гусеничные снегоболотоходы «Алеут» (ГАЗ-3344-20, ОКР «Коробочка») из Нижнего Новгорода: по заключенным в 2017-2018 годах контрактам с Минобороны РФ до конца 2020 года наша армия получит 123 таких машины с российскими двигателями семейства ЯМЗ-534. Что это за вездеходы?

Двухзвенный «Алеут» при массе 8,7 тонн перевозит в общей сложности 2,5 тонны груза или 16 солдат с полным снаряжением. Снегоболотоход занимает промежуточную нишу между большими машинами типа ДТ-10/Д-30 и небольшими снегоходами («Трэкол»). Известно, что в этом году 30 новых ГАЗ-3344-20 получили мотострелки Северного флота России. Поставки с предприятия-изготовителя продолжаются.

Добавим, что ГАЗ-3344-20 хорошо показали себя в суровых условиях Арктики: так машины в начале 2017 года выполнили марш-бросок своим ходом в автономном режиме из Тикси на Новосибирские острова (остров Котельный). По итогам экспедиции конструкция «Алеута» была доработана, и машину запустили в серию.