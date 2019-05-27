Российские роботы отправляются еще в 4 страны мира

Отечественный разработчик и производитель роботов компания «Промобот» продолжает покорять зарубежные рынки. Очередные контракты компания заключила с организациями из Кувейта, Израиля, Швеции и Саудовской Аравии.

Еще 56 новых «промоботов» четвертого поколения отправятся из Перми зарубежным заказчикам. Из них 28 машин заказали компании из Израиля и Кувейта, заплатив за роботов около 33 млн рублей. Здесь русские роботы будут работать в клиниках администраторами консультантами. Еще 28 машин отгрузят в Швецию и Саудовскую Аравию: в этих странах наши «промоботы» будут работать в системе образования.

Таким образом, количество стран мира, в которые поставляются роботы из России, достигло уже 34. Подробнее о роботах из России под маркой «Промобот» - читайте в наших предыдущих материалах: http://tehnoomsk.ru/node/3492, http://tehnoomsk.ru/node/3390 и http://tehnoomsk.ru/node/3671