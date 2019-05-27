В России появится новый авиационный завод



В районе Казани в 2020-22 годах запланировано строительство нового авиастроительного предприятия и аэродрома экспериментальной авиации. Первой моделью, которую будет производить завод, станет легкий самолет Т-500 (МВ-500), разработанный в России. Сейчас самолет выпускают небольшой серией.

Самолет Т-500 (МВ-500, на фото ВВЕРХУ) – это цельнокомпозитный моноплан, которому не нужен полноценный аэродром. Машина работает с «грунтовки» и имеет максимальный взлетный вес около 1,5 тонн. Длина «пятисотого» – 7,7 метра, размах крыла – 12,4 метра. Самолет в одноместном варианте может развивать скорость до 200 км/ч и поднимать до 500 килограммов нагрузки. Максимальная дальность полета достигает 1000 км. На текущий момент стоимость самолета находится в районе 20 млн рублей. В конструкции Т-500 использованы разработанные в России передовые композитные материалы, но пока машины оснащены американским двигателем Lycoming. Разработчики говорят, что силовую установку в перспективе можно заменить на российскую.

Главное назначение Т-500 сегодня – это самолет для химобработки полей. Он уже прошел сертификацию как воздушное судно сельскохозяйственного назначения. Сообщается, что на машине смонтирована форсуночная система по технологии сверхмалообъёмного распыления, предусмотрена возможность распыления на сверхнизкой высоте. Для эксплуатации Т-500 вдали от аэродромов создан на базе автомобиля ГАЗ специальный комплекс для заправки и обслуживания.

Добавим, что новый завод будет работать в системе предприятий Госкорпорации Ростех. Для предприятия и прилегающего аэродрома отводится около 300 гектаров территории. Производство будет рассчитано на выпуск около 100 единиц легкой авиатехники ежегодно.



Источник фото: Zavodfoto.ru