В России построят еще 2 атомных ледокола проекта 22220

После спуска на воду в Санкт-Петербурге 25 мая 2019 года третьего атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) стало известно о том, что на государственном уровне принято решение о финансировании строительства еще двух атомных ледоколов данного типа. Таким образом, вместе с достраиваемыми сегодня «Арктикой», «Сибирью» и «Уралом» количество однотипных судов достигнет 5 единиц.

Реализуемый сегодня в России мощный научно-производственный проект по созданию нового ледокольного флота сопоставим с лучшими годами советской арктической атомной кораблестроительной программы. 173-метровые суда нового поколения водоизмещением 33500 тонн каждое оснащены разработанными в нашей стране ядерными силовыми установками РИТМ-200 («ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород). Сдача заказчику полностью готовых у работе в полярных широтах «Арктики», «Сибири» и «Урала» начнется в 2020 году: каждый год Росатомфлот будет вводить в эксплуатацию по ледоколу. Параллельно будет развернуто строительство двух новых судов.

Добавим, что «Техносфера. Россия» уже сообщала о том, что одними судами проекта 22220 самое крупное обновление нашего атомного ледокольного флота не будет ограничено (см. наш материал об еще более крупном проекте самого мощного ледокола мира – «Лидер»: http://tehnoomsk.ru/node/3485).

На фото вверху: строящиеся в Санкт-Петербурге спущенные на воду атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь».