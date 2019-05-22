В 2020 году в Антарктиде восстановят станцию «Русская»



По инициативе Роскосмоса на южном полярном континенте снова начнет свою работу антарктическая станция «Русская», законсервированная еще в 1990 году. Станция построена в 1980 году и исследователи покинули ее в связи с сокращением научных программ в последние годы СССР. Для чего нужен этот объект?

Как сообщили в специализированном НИИ Арктики и Антарктики, инициатором расконсервации и восстановления станции стал Роскосмос, которому необходим дополнительный пункт для работы с космическими аппаратами. Здесь будет смонтировано необходимое для этого оборудование. Станция «Русская» расположена в одном из труднодоступных районов южного континента. Суда могут приходить в этот район лишь в определенный период года. В 2020 году будет отправлена экспедиция, которая завезет часть грузов и оборудования, а также проверит общее техническое состояние объекта. С 2021 года запланирована постоянная эксплуатация антарктической станции.



На фото вверху - так выглядит сегодня законсервированная станция "Русская", внизу - местоположение станции на карте Антарктиды