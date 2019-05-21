Появилась информация об испытаниях новейшего ударного беспилотника С-70 Охотник-Б в Ахтубинске

Российский специализированный блог bmpd опубликовал спутниковое фото новейшего российского ударного сверхзвукового беспилотника С-70 «Охотник-Б» на базе 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске. Предполагается, что перспективная машина была показана Президенту России в мае 2019 года, и следом начнутся ее летные испытания.

Пока С-70 остается одним из наиболее закрытых проектов российского ВПК. Несмотря на появление большого количества фотографий в начале этого года (см. http://tehnoomsk.ru/node/3561), пока об «Охотнике», созданном в КБ имени Сухого и построенном на Новосибирском авиазаводе, известно довольно мало. Это размеры машины, которая является одним из самых больших ударных беспилотников мира и, возможно, самой быстрой в своем классе. Также интересной представляется неподтвержденная пока официально информация о том, что С-70 будет работать в связке с самым мощным российским истребителем Су-57.