Заказаны 8 новых ракет Союз-2 без иностранных компонентов



Предприятие РКЦ «Прогресс» в Самаре получило заказ Роскосмоса на 8 новых ракет Союз-2.1а, состоящих полностью из отечественных компонентов. Носители предназначены для запусков кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС» в 2020-21 годах. Средняя стоимость одной ракеты – около 1,3 млрд рублей.

Ранее космические корабли с космонавтами запускались ракетой-носителем Союз-ФГ, в которой использовалась система управления производства украинского предприятия. Последний запуск такого носителя состоится в сентябре 2019 года. Дальше наступит время 100%-российских ракет.

Отметим, что ракеты семейства Союз-2 (НА ФОТО) строятся уже не первый год, они успешно выводят на орбиту спутники с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру (Французская Гвиана). Например, в 2018 году с Байконура носители версии Союз-2.1а выполнили 4 запуска космических аппаратов – все успешно. На август 2019 года запланирован первый старт пилотируемого корабля «Союз МС-14» с использованием ракеты Союз-2.1а.