Российские ученые разработали новое оборудование для исследования ионосферы



Ученые Института радиофизики и физической электроники Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук совместно со специалистами известного предприятия ВПК - Омского НИИ приборостроения - запустили в работу новую установку по измерению параметров ионосферы Земли - трансионосферный зонд. Новое оборудование собирает данные об особенностях прохождения сигналов навигационных спутников и рассчитывает параметры ионосферы.

Ученые Института радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН совместно со специалистами Омского НИИ приборостроения ввели в строй научную установку, представляющую собой трансионосферный зонд. Он реализован на базе двухчастотного навигационного приемного устройства. В каждый момент времени в зоне радиовидимости приемника находится не менее 10-15 навигационных спутников (ГЛОНАСС, GPS), одновременно просвечивающих ионосферу, что позволяет фиксировать двухчастотные фазовые и кодовые измерения, с периодом записи от 0,05 секунду до 1 минуты. Алгоритмы трансионосферного зонда позволяют на основе записанных измерений произвести расчет полного электронного содержания (ПЭС). В составе комплексов КВ-связи данный зонд способен обеспечить расчет максимально применимых частот радиосвязи, в том числе и в труднодоступных районах.

Ранее в Омске уже разрабатывали для российских ученых многофункциональные ЛЧМ-ионозонды (с линейной модуляцией частоты). Новинка отличается от этих систем рядом преимуществ, среди которых: пассивный режим работы, меньшие габариты, сниженная стоимость, меньшая трудоемкость установки и обслуживания, одновременная обработка 15-20 трасс. Данные трансионосферного зонда используются для развития знаний о влиянии ионосферы на распространение радиоволн и практически используются в системах дальней связи.

В дальнейшем объединенная группа ученых планирует проведение ежедневных измерений с последующим анализом полученных данных и уточнение моделей ионосферы Земли в составе сети специализированного мониторинга Российской академии наук.