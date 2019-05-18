В России разработан проект и ведется строительство первого малого рыболовного сейнера-траулера для Балтики



Первый малый сейнер-траулер (МСТР) – нового проекта 174610 российской компании «Адомат» - строится на заводе в Калининградской области (город Светлый). Траловый комплекс, который будет использоваться на судне, специально спроектирован под условия промысла на Балтийском море.

Судно проекта 174610 предназначено для круглогодичного лова мелкосельдевых (салаки, кильки) и донных (камбала, треска) видов рыбы и транспортировки улова наливом в охлажденном виде к местам приема и переработки рыбы на берегу.

27-метровый МСТР имеет водоизмещение 450 тонн и оснащен 1000-сильным дизельным двигателем. Экипаж составляют 10 человек, автономность – 10 суток. Объем грузовых пространств достигает 200 куб.метров. Судно отличается высокой автоматизацией и высокими мореходными качествами. Впервые на российских прибрежных судах использована система сохранения улова охлаждением морской водой в танках (RSW).

Создатели проекта рассчитывают, что такие сейнеры-траулеры придут на смену устаревшим малым рыболовным судам проекта 1328 «Балтика».

