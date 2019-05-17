В Челябинске разработали новую версию крана-трубоукладчика – полностью из российских комплектующих



Весной 2019 года начались испытания новой модели российского крана-трубоукладчика из Челябинска - на шасси болотоходного трактора Т11Б. Главной технической особенностью ее стала гидромеханическая трансмиссия вместо ранее использовавшейся на аналогичных машинах механической. При этом пока новый трубоукладчик носит название ТР20 – под такой маркой сейчас завод предлагает предыдущее поколение на базе трактора Б10М.

Новый кран-трубоукладчик построен полностью на отечественных комплектующих. Также у машины Челябинского тракторного завода - увеличенная опорная поверхность гусениц (ширина 900 мм), и соответственно повышенная устойчивость на слабонесущих грунтах. Конструкторам удалось достичь оптимальной развесовки машины в транспортном положении, когда трубоукладчик движется без груза и повысить управляемость.

Внедрение гидромеханической трансмиссии повысило технический уровень нового трубоукладчика. Вместо механических использованы 2 планетарные гидростатические лебедки с приводом от гидромотора, позволяющие обеспечить более плавный подъем груза с необходимой скоростью. Теперь не нужен редуктор привода лебедки, его заменяет гидравлика. Также новый трубоукладчик из Челябинска впервые получит полностью джойстиковое управление – как движением трактора, так и подъемом грузов.

Как говорят создатели машины, в результате, в отличие от ряда трубоукладчиков фирм «Катерпиллер», «Комацу» и чебоксарского «Промтрактора», у машины от ЧТЗ есть новое потребительское свойство – плавное, бесступенчатое изменение скорости подъема крюка и вылета стрелы во всем диапазоне скоростей, что особенно важно при стыковке и сварке трубопроводов.