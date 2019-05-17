На российской гидроэлектростанции заработал первый фазоповоротный трансформатор отечественного производства



На крупнейшей в Европе Волжской гидроэлектростанции впервые в российской гидроэнергетике ввели в опытную эксплуатацию фазоповоротный трансформатор. Он создан в нашей стране на предприятии «Силовые машины». Что это за оборудование?

Как говорят разработчики, введение фазоповоротного трансформатора в опытную эксплуатацию позволяет снизить затраты на присоединение увеличенной мощности Волжской ГЭС к энергосистеме в более чем 6 раз. Экономический эффект от этого технического решения превышает 3 млрд рублей. Применение фазосдвигающих трансформаторов способствует более благоприятной загрузке линий электросетей в сравнении с естественным распределением потоков мощности и позволяет избежать перегрузки маломощных линий, ограничения пропускной способности мощных линий, избыточных потерь электроэнергии и других негативных эффектов. В результате повышается энергоэффективность и снижаются затраты энергетических компаний (в том числе благодаря отказу от строительства новых линий электропередач).

Разработка первого российского фазоповоротного трансформатора для ГЭС заняла чуть более 2 лет. Ранее подобное оборудование в нашей стране не использовалось.



На фото: Волжская ГЭС