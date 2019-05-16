Российские ученые запатентовали новый вид титанового сплава и технологии его производства



В Высокотехнологическом научно-исследовательском институте неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, входит в структуру Росатома) создан и запатентован перспективный сплав на основе титана для использования в атомной, радиоэлектронной и космической промышленности, а также новые способы производства таких материалов.

В частности, исследователи сообщили о созданном новом высокотемпературном гафнийсодержащем сплаве. Введение гафния в качестве легирующего элемента повышает термическую стабильность структуры, увеличивает сопротивление ползучести, улучшает свариваемость, механическую прочность и модуль упругости титана. Данный материал позволит повысить термическую стабильность изделий, увеличить их предел ползучести и прочности при низких и средних температурах.

Еще одна запатентованная разработка - технология двойного электронно-лучевого переплава. Техническим результатом этой работы, стал патент на изобретение «Способ получения слитков сплава на основе титана». Из данного сплава возможно получение высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике.

В рамках разработки технологии переработки слитка и изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана специалистами «ВНИИНМ» был получен еще один патент на изобретение «Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана». Разработка открыла широкие возможности получения изделий из сплавов на основе титана с самым разнообразным сочетанием механических свойств вплоть до максимально возможных, благодаря легированию, термической обработке, деформационному упрочнению. Способ обеспечивает получение плоских изделий из сплава на основе титана с равноосной мелкозернистой структурой, обеспечивающей высокую прочность и стабильные механические характеристики. Изделия пригодны для длительной эксплуатации в вакууме при температурах до 1000 градусов Цельсия или на воздухе в течение суток при такой же температуре.

Российские разработчики уверены, что роль титана как конструкционного материала, основы высокопрочных сплавов для авиации и судостроения будет только расти в ближайшие годы: титановые сплавы заменяют сталь там, где необходимо уменьшить массу конструкции, и алюминий – при работе с повышенными температурами.