24 новых комплекса Реостат-1 для Российской армии



До конца 2019 года наши военные получат вторую партию из 12 подвижных пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1», разработанных для управления батареи (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ. Машины оснащены обновленным российским оборудованием, позволяющим автоматически определять координаты целей и разрывов снарядов в любое время суток, пристрелку целей, наблюдение за полем боя, стрельбу корректируемыми боеприпасами и оценку результатов.

Сообщается, что поставщиком основной части бортового оборудования для комплексов «Реостат-1» выступает Рязанский радиозавод. В подвижном пункте используются современные цифровые технологии радиосвязи и передачи данных отечественной разработки. Полученные отзывы по итогам эксплуатации российскими военными первой партии из 12 машин, выпущенных в 2018 году, - положительные. Ожидается, что серийное производство данного типа военной техники будет продолжено и после сдачи всех 24 заказанных на 2018-2019 годы машин.