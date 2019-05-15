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15.05.2019

24 новых комплекса Реостат-1 для Российской армии

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До конца 2019 года наши военные получат вторую партию из 12 подвижных пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1», разработанных для управления батареи (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ. Машины оснащены обновленным российским оборудованием, позволяющим автоматически определять координаты целей и разрывов снарядов в любое время суток, пристрелку целей, наблюдение за полем боя, стрельбу корректируемыми боеприпасами и оценку результатов.

Сообщается, что поставщиком основной части бортового оборудования для комплексов «Реостат-1» выступает Рязанский радиозавод. В подвижном пункте используются современные цифровые технологии радиосвязи и передачи данных отечественной разработки. Полученные отзывы по итогам эксплуатации российскими военными первой партии из 12 машин, выпущенных в 2018 году, - положительные. Ожидается, что серийное производство данного типа военной техники будет продолжено и после сдачи всех 24 заказанных на 2018-2019 годы машин.

Тэги: 
Реостат-1
Росэлектроника
Рязанский радиозавод
подвижный пункт разведки и управления огнем
ВДВ
артиллерия
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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