Два 1200-тонных российских карьерных экскаватора нового типа отправятся в этом году в Кузбасс



Уралмашзавод собирает 2 новых тяжелых экскаватора ЭКГ-35 по заказу российского угледобывающего предприятия из Кемеровской области. Это первые серийные машины данного типа и самые большие в своем классе созданные в современной России: масса 1200 тонн, объем ковша позволяет за один рабочий цикл загрузить в самосвал более 60 тонн горной массы.

Первый ЭКГ-35 уже успешно показал себя в опытной промышленной эксплуатации в 2018 году на угольном разрезе в Кузбассе. Отмечено, что новая машина обладает высокой производительностью и надежностью, а ее характеристики и цена позволяют составить конкуренцию иностранным аналогам. Все заложенные производителем характеристики огромный экскаватор подтвердил, и сейчас именно его первый заказчик заказал еще 2 однотипных машины. Они поступят на место работы в 2019 году. Также на «Уралмаше» ведут переговоры о поставке еще одного ЭКГ-35 другому заказчику.

Добавим, что ЭКГ-35 предназначен для разработки месторождений открытым способом, погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши. Это перспективный экскаватор типа прямой лопаты с реечным напором, с двухбалочной рукоятью и вантовой подвеской стрелы. За счет привода переменного тока новая машина является экономичнее, производительнее и надежнее в эксплуатации предшественников.