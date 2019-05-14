Западносибирские нефтепроводчики завершили техническое перевооружение территориального диспетчерского пункта



Как сообщила пресс-служба предприятия «Транснефть – Западная Сибирь» (входит в единую систему российских нефтепроводов «Транснефть»), в Омске завершены строительно-монтажные работы на новом территориальном диспетчерском пункте.

Построены и оборудованы помещения центров управления транспортом нефти и нефтепродуктов, ситуационного центра, рабочих кабинетов, оперативного архива, бытовых зон для диспетчерского персонала. Выполнен монтаж автоматизированных рабочих мест диспетчеров и блок-контейнера серверной единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ). Также сообщается, что программно-технический комплекс ЕСДУ будет создан на всех уровнях территориальных и районных диспетчерских пунктов.