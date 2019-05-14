 ﻿
﻿
14.05.2019

Западносибирские нефтепроводчики завершили техническое перевооружение территориального диспетчерского пункта

tsn_ws_05-2019_0.jpg
Как сообщила пресс-служба предприятия «Транснефть – Западная Сибирь» (входит в единую систему российских нефтепроводов «Транснефть»), в Омске завершены строительно-монтажные работы на новом территориальном диспетчерском пункте.

Построены и оборудованы помещения центров управления транспортом нефти и нефтепродуктов, ситуационного центра, рабочих кабинетов, оперативного архива, бытовых зон для диспетчерского персонала. Выполнен монтаж автоматизированных рабочих мест диспетчеров и блок-контейнера серверной единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ). Также сообщается, что программно-технический комплекс ЕСДУ будет создан на всех уровнях территориальных и районных диспетчерских пунктов.

Тэги: 
Транснефть
Омск
Транснефть – Западная Сибирь
ЕДСУ
ТДП
территориальный диспетчерский пункт
нефтепровод
Разделы: 
Нефть и газ

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿