Гоночная Газель Некст с новой подвеской впервые прошла маршрут ралли-рейда

Раллийная команда «ГАЗ Рейд Спорт» продолжает свое восхождение в лидеры. Мы уже писали об успешном дебюте наших гоночных «ГАЗелей Некст» в Африке в начале этого года (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3558), теперь на российском ралли «Золота Кагана» экипажи Горьковского автозавода вошли в тройку призеров.

Раллийные «ГАЗели Некст» и "ГАЗоны Некст" за 3 дня прошли почти 500 км спецучастков в южных прикаспийских степях и песках. Машины хорошо показали себя, используя фактически штатные моторы обычных грузовиков – российский ЯМЗ-534 и иностранный Cummins ISF 2.8. Представители команды сообщили, что двигатели отработали на «отлично». Также впервые была обкатана новая пружинная подвеска. Благодаря высокой энергоемкости она позволяет на очень высоких скоростях проходить тяжелые трассы, преодолевать неровности, кочки, ямы и ступеньки. Оснащенная новой подвеской раллийная «ГАЗель Некст» прошла сложнейший маршрут практически без нареканий со стороны пилотов и инженеров. Итогом испытаний наших автомобилей жесткими условиями ралли стали 2 и 3 места в категории рейд-спорт очередного этапа Чемпионата России.

Добавим, что вместе с гоночными «ГАЗелями» на российском ралли выступили новые внедорожные грузовики «Садко NEXT» - их экипажи успешно прошли всю трассу, но пока не вошли в число лидеров.