Опытная эксплуатация роботизированных комбайнов начнется в хозяйствах Томской области в 2019 году

Разработка российской компании «Когнитивные технологии» («Когнитив Технолоджис», Cognitive Technologies) – система беспилотного вождения сельхозмашин – в 2019-2020 годах пройдет реальную обкатку на полях нескольких хозяйств юга Томской области. Ранее разработчики успешно протестировали работоспособность комбайнов, оснащенных такими системами (см. наш материал 2017 года - http://tehnoomsk.ru/node/2936).

На текущий момент российский разработчик располагает 100%-отечественным полноценным техническим решением, позволяющим начать автоматизацию сельскохозяйственной техники. В его основе – модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения. При наличии одной видеокамеры и развитой системы машинного зрения российская система превосходит результаты передовых зарубежных разработчиков аналогичной техники и имеет значительно более низкие ценовые параметры.

На первых этапах работ компания планирует установить на сельхозтехнику интеллектуальные системы помощи водителям агротехники. Уже в 2019 году ими предполагается оснастить комбайны в передовых хозяйствах Томской области, что позволит передать управление техникой автоматике и сосредоточиться на режимах и процессах качественной обработки зерна. Результатом внедрения интеллектуальных систем управления специалисты «Когнитивные технологии» видят переход уже через несколько лет на полностью автономные транспортные средства, а также применение других решений в области «умного земледелия».