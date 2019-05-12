Центр подготовки космонавтов имени Гагарина обновил авиапарк на Ту-204-300

Второй самолет Ту-204-300, переоборудованный в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» по заказу Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, передан заказчику. Характеристики машины позволяют выполнять беспосадочные перелеты из Москвы на новый космодром Восточный.

Оба Ту-204-300 для ЦПК, получившие имени «Юрий Гагарин» и «Сергей Королев», оснащены нестандартными салонами, включающими купе для космонавтов и места для обслуживающего персонала, в том числе трансформируемые – для размещения медиков с оборудованием. «Техносфера. Россия» уже писала о передаче первого самолета в Центр подготовки космонавтов – см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3207. Добавим, что поставленные в 2018-2019 годах два Ту-204-300 стали первыми полученными после 1991 года специальными самолетами для российского ЦПК.