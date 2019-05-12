Эксперты VI конференции «Интернет вещей» рассказали о перспективах 5G и IoT в бизнесе

Не так давно компания Smile-Expo провела конференцию «Интернет вещей» в Москве. Мероприятие об IoT-технологиях прошло в шестой раз и объединило 15 отечественных и зарубежных экспертов, которые поделились главными тенденциями в индустрии.

Конференция: спикеры и темы

Приглашенные специалисты рассказали аудитории о будущем IoT-технологии, умных городах и оптимизации производства с помощью Интернета вещей. Также спикеры поделились реальными примерами того, как его можно использовать в бизнесе.

Модератором конференции выступил Глеб Пыжов из Ассоциации участников IoT-рынка. Он открыл мероприятие и обратил внимание на закон о Рунете, который предоставит федеральным органам возможность контролировать доменные имена.

«Если управление доменными именами будет выполняться не по стандарту, а по воле отдельных людей, мы не сможем быть уверенными, что умные устройства работают правильно», – пояснил спикер.

Вице-президент SAP Том Рафтери поделился, как Интернет вещей будет использоваться в умных городах будущего, и рассказал о новаторских авто на примерах проектов Bell, Google, Apple и Mercedes-Benz. Также он назвал отрасли, на которые повлияет развитие умного транспорта. Среди них окажутся страхование, производство автозапчастей, доставка и торговля.

Антон Чупилко, руководитель лаборатории и центра компетенций «Умный город и Интернет вещей» КСТ Москвы, оценил возможности умных городов. По словам эксперта, к 2025 году количество подключенных умных устройств в мегаполисах увеличится от 7 до 50 млрд.

Игорь Гиркин из Cisco рассказал о безопасности данных в Сети и объяснил, почему файрволы не защищают от атак. Кроме этого, спикер отметил, что важно соблюдать стандарты по разработке ПО, так как взломы часто случаются из-за нарушения элементарных норм безопасности.

Менеджер инновационных проектов в компании Bosch Никита Догадченко привел пример Open-Source-платформы Suite от Bosch, чтобы рассказать, как IoT помогает компаниям развиваться. Эксперт поделился кейсом Bosch и железнодорожного перевозчика SBB Cargo, с помощью которого компании удалось сократить затраты.

Александр Сербулиз «1С-Битрикс» объяснил, как работает голосовое управление в облачных проектах. Используя пример «Битрикс24», «Яндекс.Станции» и GoogleAssistant, он рассказал, как распознавание голоса через нейросеть помогает ускорить различные рабочие процессы.

Дискуссии: о 5G и IoT в бизнесе

Программа конференции включала в себя две панельные дискуссии, в которых приняли участие эксперты из ANNA Systems, ПАО «Микрон», «СОМОВ Конструкторское Бюро» и проекта GroozGo, а также автор курса «Основы проектирования приложений Интернета вещей». В рамках первого обсуждения специалисты рассказали, как IoT используется в бизнес-процессах и чем корпоративный IoT отличается от потребительского. А во время второго спикеры обсудили развитие спутниковой связи в контексте инфраструктуры сети 5G.

Демозона: гости и спонсоры

Мероприятие посетили провайдеры телекоммуникационных услуг, разработчики ПО, производители умного оборудования и юристы. Гостями конференции были представители АО «КБ «Искра», ООО «Стриж», ООО «ДжастМеджик», компании «Гареев, Махно и Касьян», ООО «ИНКО КЛУБ» и ООО «Инвестторгстрой». В демозоне свои услуги представил спонсор мероприятия – компания «ЭФО», один из крупнейших российских поставщиков электронных компонентов.







Организатор

Организатор конференции – международная компания Smile-Expo, которая проводит мероприятия о революционных технологиях в течение 13 лет. Smile-Expo продолжает следить за активным развитием IoT-отрасли и расскажет о новых внедрениях и инновационных подходах на конференции в следующем году.Календарь событий доступен на сайте Smile-Expo: smileexpo.ru.