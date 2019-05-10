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10.05.2019

В Параде Победы в Сербии приняли участие российские военные на Т-72Б3 и Ми-35М

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На прошедшем в городе Ниш (Сербия) 10 мая параде, посвященном Победе над фашизмом в качестве почетных гостей в строю с местными военными участвовали экипаж основного боевого танка Т-72Б3 и два экипажа боевых вертолетов Ми-35М (модернизированный Ми-24) на своих боевых машинах, специально прибывшие из России.

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Всего на сербском параде прошли около 4000 военнослужащих и представителей силовых структур. Были показаны основные образцы вооружения, которыми располагает армия балканского государства, в том числе поставленные недавно из России и Белоруссии истребители МиГ-29 (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3610).

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Тэги: 
Сербия
Т-72Б3
Ми-35М
МиГ-29
Россия
Белоруссия
Парад Победы
танки
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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