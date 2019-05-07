Российские ЗРК Панцирь-С1 и Тор-М1 сбили 27 реактивных снарядов в Сирии

Во время недавнего обстрела российской авиабазы Хмеймим бандитским вооруженным формированием реактивными снарядами отечественные системы ПВО ближнего радиуса сработали со 100%-эффективностью. Были сбиты все 27 выпущенных боеприпаса, ни один снаряд не упал не территории военного объекта. Атаку отразили комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М1».

ЗРК «Тор-М1» способен сопровождать одновременно 48 воздушных целей и атаковать их на дистанциях от 10 метров до 12 километров. Комплекс контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой». Ракеты «Тора» выдерживают перегрузки до 30 g и поражают маневрирующие цели с перегрузкой до 12 g. Время реакции на ракету или летательный аппарат противника составляет около 7 секунд. Сейчас в России ведется производство следующего, еще более совершенного поколения этого комплекса ПВО, - «Тор-М2» (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3470).

На фото: ЗРК «Тор-М1» на марше

ЗРК «Панцирь-С1» состоит на вооружении Российской армии с 2008 года. Это пушечно-ракетный комплекс, в состав вооружения которого входят 2х30-мм скорострельные пушки 2А38М и 12 зенитных ракет. Система обеспечивает поражение целей на удалении до 20 км и на высоте до 15 км. Об успешном применении этого комплекса в Сирии см. наши материалы http://tehnoomsk.ru/node/3173 и http://tehnoomsk.ru/node/2819.

Существуют несколько версий «Панциря». Наиболее совершенная - новейший «Панцирь-СМ», находящийся на испытаниях в Российской армии: http://tehnoomsk.ru/node/3127.

На фото: ЗРК «Панцирь-С1»