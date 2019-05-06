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06.05.2019

Стал известен официальный внешний вид Нивы третьего поколения (ФОТО)

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Российские специализированные издания со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности (ранее – Роспатент) опубликовали официально зарегистрированный дизайн новой «Нивы», которую будет производить автозавод в Тольятти.

Как видно из рисунков, машина сильно схожа с концептом Lada 4x4 Vision, которым АвтоВАЗ приятно удивил автолюбителей и специалистов на Московском Международном автосалоне в 2018 году: new_lada_1_0.jpg new_lada_2_0.jpg new_lada_3_0.jpg

См. также наш материал 2017 года о возможных технических характеристиках перспективной «Нивы»: http://tehnoomsk.ru/node/2540

Тэги: 
Нива третьего поколения
Нива
Lada 4x4 Vision
АвтоВАЗ
Тольятти
новый автомобиль
дизайн
Федеральный институт промышленной собственности
Разделы: 
Автомобильная сфера

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