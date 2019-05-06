Новейшая российская машина радиохимической разведки РХМ-9 готовится к Параду Победы



Созданная на базе трехосного бронеавтомобиля «Тайфун-63969», армейская разведывательная химическая машина РХМ-9, будет показана 9 мая на Параде Победы в городе-герое Туле, где она разработана. Также появились первые фото спецавтомобиля, готовящегося к празднику.

Ранее РХМ-9 показывали только на закрытом показе на выставке «Армия-2018» - машина в этом году находится на испытаниях. Чем она интересна кроме своего футуристического внешнего вида?

Как уже сообщали разработчики из предприятия «Завод Тула», новый автомобиль за считанные минуты проводит радиохимическую и бактериологическую разведку переднего края. Экипажу при этом не нужно покидать бронемашину с дозиметрами и другими приборами. Новые системы связи обеспечивают передачу данных о заражении в режиме реального времени – прямо на электронные карты в штабе. На РХМ-9 смонтировано большое количество подготовленного сложного диагностического оборудования, которое раньше встречалось лишь в стационарных лабораториях. В частности, комплекс оснащен полноценным газовым хроматографом, заменяющим химическую лабораторию и позволяющим на месте проанализировать состав атмосферы.

