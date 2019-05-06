В России разработан новый облакомер ДВО-3Л



Отечественный производитель – Лыткаринский завод оптического стекла – представил новое изделие для комплектования аэродромов и аэропортов. Это специальный лазерный импульсный дальномер, дистанционно измеряющий расстояние от земли до нижней границы облаков – облакомер ДВО-3Л. Что это за устройство?

Как сообщают разработчики, облакомер определяет высоту нижней границы облаков в приаэропортовых зонах, что позволяет точно прогнозировать изменения погодных условий. ДВО-3Л представляет собой принципиально новую разработку: в устройствах предыдущего поколения в качестве источника использовалась импульсная лампа, требовавшая замены каждые 4-6 месяцев, теперь – использован новый полупроводниковый российский лазер со сроком службы до 8 лет! Также полностью изменился пульт управления – теперь он снабжен цветным сенсорным дисплеем. На предприятии особо подчеркивают, что новое устройство полностью состоит из российских комплектующих.

Уже определены 4 российских аэродрома, где в 2019 году ДВО-3Л обкатают в реальных условиях, все они расположены в разных климатических зонах нашей страны. Сообщается, что новые облакомеры установят в районе взлетно-посадочной полосы, затем, в процессе эксплуатации, метеоролог и приборист будут отмечать в журнале нарушения работоспособности, сходимость результатов с основными облакомерами при различных видах облачности и ее высоте, атмосферных осадках и тумане. Серийное производство новой техники планируется начать после завершения испытаний.