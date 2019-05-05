Новейшая астрофизическая обсерватория Спектр-РГ уже находится на Байконуре



В преддверии майских праздников на космодром Байконур специальным рейсом тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 прибыл уникальный космический аппарат – астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», созданная совместно учеными России и Германии. Ее запуск запланирован на конец июня 2019 года.

«Спектр-РГ» представляет собой аппарат массой около 2,8 тонны для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Проведение астрофизических исследований на нем запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Данные со «Спектра-РГ» будут поровну распределены между российским Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и немецким Институтом внеземной физики Общества Макса Планка. Через эти исследовательские центры полученная информация станет доступна всему космическому научному сообществу.

Добавим, что работа по созданию космической обсерватории продолжалась много лет и затягивалась по различным причинам. В конце 2018 года были завершены наземные испытания собранного аппарата и состоялась встреча российско-немецкой группы по проекту. Вывод аппарата на орбиту запланирован с использованием ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» в конце июня 2019 года.





Подготовленный к отправке на Байконур "Спектр-РГ".



Внешний вид обсерватории после выхода на расчетную орбиту.