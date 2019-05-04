В России спущен на воду четвертый пограничный патрульный корабль проекта 22120



В северной столице России на верфи СФ «Алмаз» спущен новый патрульный корабль «Забайкалье» проекта 22120 для Пограничной службы ФСБ России. Сейчас в Санкт-Петербурге строится еще один однотипный корабль «Таймыр», спуск которого ожидается летом 2019 года.

Российские пограничники используют 3 корабля проекта 22120 для охраны государственных границ нашей страны: они получены от судостроителей в 2011, 2013 и 2018 годах и носят названия «Контр-адмирал Колчин», «Контр-адмирал Дианов» и «Камчатка» соответственно. При длине 70 метров каждый из них имеет водоизмещение 1066 тонн. Дальность хода достигает 6000 морских миль (более 11000 км). Экипаж корабля проекта 22120 составляет 16-25 человек. Корабли имеют ледовое усиление, обеспечивающие самостоятельное плавание в зимне-весеннюю навигацию в разреженном однолетнем льду толщиной до 0,6 метра. Радиолокационные средства позволяют обнаружить нарушителей на расстоянии до 40 морских миль. Также на борту имеется вертолётная площадка.