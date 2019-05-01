В России испытывают новые имплантаты из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проводят испытания in vivo клеточно-инженерных имплантатов нового поколения. Новинка создана для использования при травмах или онкологических заболеваниях для замещения расширенных участков костной ткани, - сообщает «НМТ» со ссылкой на пресс-службу НИТУ МИСиС.

Научная группа ведет разработку биоактивных костных имплантатов для реконструктивной хирургии, содержащих рекомбинантные белки — костный морфогенетический белок человека (rhBMP-2) и эритропоэтин. На данный момент проводится целый комплекс структурных, механических и медико-биологических исследований. Ожидается, что имплантаты по своей структуре и механическим свойствам будут соответствовать костной ткани, а именно имитировать архитектуру разных типов кости (кортикальной и трабекулярной) и иметь тот же модуль упругости, что и нативная кость. Особенностью имплантатов будет повышенная способность к остеоиндукции за счет присутствия в них белковых факторов rhBMP-2 и эритропоэтина.

По данным НИИ Склифосовского, ежегодно в России более 2 тысяч черепно-мозговых травм требуют применения трансплантации, и до 20% этих операций в дальнейшем требуют повторного вмешательства хирургов из-за плохой приживаемости или неправильного расположения имплантата в ткани.

Как отмечает руководитель научной группы со стороны НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. Фёдор Сенатов, «Проведенные опыты in vivo показали, что биомиметический полимерный имплантат с введенными в него белками rhBMP-2 и эритропоэтином, установленный в черепной дефект критического размера мышей, способствует ускоренной интеграции с окружающими тканями и образованию зрелой костной ткани уже через 3 недели после имплантации».

Основой биомиметической конструкции является гибридный каркас из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, формирующего внутренний пористый и внешние сплошные слои, воспроизводящего макроструктуру костей млекопитающих, и титанового армирующего компонента. Для изготовления имплантата используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен и гидроксилапатит — минеральная составляющая костной ткани. Для имитации пор трабекулярной кости в материал вводится соль высокой степени очистки. На специальном оборудовании и в определенных режимах смесь прессуют в монолитный материал. Затем под большим давлением и при высокой температуре из него вымывают соль водой, сохраняющей жидкое состояние при температуре от 100°С и давлении от 218 атмосфер (субкритическая вода).

В верхние непористые слои имплантата с помощью сверхкритических сред вводится антибактериальный компонент, который позволит защитить организм от проникновения инфекции в место имплантации и избежать воспалений. Пористую часть имплантата насыщают клетками, взятыми из костного мозга пациента, и белками, стимулирующими новообразование костной ткани в области имплантации.

Как отмечает руководитель со стороны НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, д.б.н., профессор Анна Карягина, «разрабатываемые имплантаты могут найти широкое применение в разных областях реконструктивной хирургии: челюстно-лицевой хирургии, хирургии позвоночника, ортопедии и других, связанных с коррекцией значительных по объему дефектов костной ткани. Речь идет как о плоских костях, подвергающихся слабым или средним нагрузкам — тазовых костях, костях черепа, так и об испытывающих сильные нагрузки трубчатых костях конечностей. Технология уже начинает находить применение в ветеринарии».