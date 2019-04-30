Новый ЗРК С-500: Полигонные испытания завершаются

Элементы самой мощной в мире системы ПВО - новейшего комплекса С-500 «Прометей» (радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС, на фото)) - прошли полигонные испытания и готовы к производству. О том, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 вышла на завершающую стадию, в апреле 2019 года сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Последний этап испытаний радаров проходил на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, расположенного в Астраханской области. В условиях, близких к реальным, были проверены РЛК и РЛС для системы ПВО С-500 «Прометей». Особое внимание на испытаниях было уделено системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ»: в дальнейшем они должны будут работать в связке, - об этом сообщили российские специализированные источники.

О разработке С-500 - см. в нашем прошлогоднем материале - http://tehnoomsk.ru/node/3559