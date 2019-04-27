Первая российская турбина для мусоросжигательных заводов Кп-77-6,8 передана заказчику



Уральский турбинный завод впервые в России построил 100%-отечественную турбину для мусоросжигательного завода нового поколения, который строится в Московской области. Она превосходит по своим характеристикам всё, что представлено в данный момент на рынке, имеет мощность 77 МВт и работает с воздушной конденсационной установкой, которая позволяет полностью исключить негативное влияние на водную экосистему прилегающих районов.

Турбина носит фирменное обозначение Кп-77-6,8 и сейчас уже строятся еще 3 аналогичные установки для российских мусоросжигательных заводов. Она управляется современым программным комплексом, и в качестве топлива будет использовать бытовые отходы, обеспечивая теплом и электричеством более 250 тысяч жителей Подмосковья. Новая разработка может быть использована не только на объектах утилизации отходов, но и в традиционной энергетике, в составе парогазовых и паросиловых установок.

Кроме российских предприятий новое оборудование рассчитано и на экспортные поставки. Сейчас по ним уже ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.