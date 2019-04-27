Российский автопроизводитель сделал «подключенными» микроавтобусы и грузовики в базовой комплектации



Горьковский автозавод сделал бесплатным доступ для владельцев всех новых автомобилей «ГАЗель Некст», «ГАЗон Некст», «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» к своей новой телематической системе «ГАЗ Коннект» (GAZ Connect). Для этого купившим новые грузовики и микроавтобусы марки ГАЗ достаточно пройти регистрацию у дилера, скачать и уставить программу. Что это дает потребителю?

«ГАЗ Коннект» представляет собой стандартизованный комплекс, подключенный к бортовым системам автомобиля и взаимодействующий через интернет и спутниковые сервисы ГЛОНАСС с защищенными серверами производителя: комплекс позволяет получить необходимую статистику по эксплуатации машины и исключает использование данных третьими лицами (посредниками). Онлайн-ресурс GAZ Fleet и мобильное приложение GAZ Connect позволяют владельцам грузовой и пассажирской техники видеть маршрут машины, выдавать задание водителям и контролировать его выполнение. При желании можно настроить отслеживание следующих параметров: средняя скорость, время выполнения задания, время в пути и время простоя, средний расход топлива, общее время в пути, время стоянок и пробег за выбранный период, отчет о нарушениях скоростного режима, сравнение уровня расхода топлива по разным автомобилям.

Какие данные собирает «ГАЗ Коннект» для хозяев машин?

Это местоположение автомобиля, уровень топлива, температура охлаждающей жидкости, скорость, расход топлива, уровни тормозной и охлаждающей жидкости, давление масла, напряжение бортовой сети и еще целый ряд параметров, который поступает с CAN-шины автомобиля и спутникового модуля. Также сервис включает дополнительные возможности: связь с выбранным дилерским центром, топливные карты, помощь на дорогах, страхование и другие.

Перед нами первый массовый российский продукт такого типа, предлагаемый производителем и включенный в базовую комплектацию продаваемых новых машин. Теперь стало возможным для всех приобрести «подключенный» российский автомобиль.