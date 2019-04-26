Российские разработчики представили прототип первого антропоморфного робота новой серии



Ведущий российский разработчик и производитель роботов – компания «Промобот» из Перми – недавно показала свою новинку, с которой начата новая линейка развития человекоподобных машин в нашей стране. Сейчас пройден первый этап создания антропоморфного робота: представлен работающий прототип «Алекс» с внешностью Алексея Южакова, основателя и председателя совета директоров компании (НА ФОТО).

Машина копирует мимику человека, в конструкции использовано почти 30 модулей с искусственными мышцами лица, различные датчики собственной разработки и оригинальное программное обеспечение. На создание опытного робота Алекса ушло 1,5 года.



Следующий этап – доработка модели до состояния готового к продаже коммерческого продукта в срок до 2021 года. Инвестиции в проект составят более 160 млн рублей. По плану разработчиков, цена будет начинаться от миллиона рублей. После выхода российского робота нового типа на рынок его рассчитывают использовать для замены работников-консультантов в местах массового скопления людей, а также как компаньона для людей, ведущего и т.д. При этом компания пока не отказывается от развития своей успешной линейки «классических» роботов «Промобот», работающих в России и за рубежом.

Добавим, что презентацию Алекса сопровождали 4 серийных российских робота «Промобот» 4-го поколения, исполнившие танец и композиции на музыкальных инструментах:

