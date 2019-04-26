Российская почта отказывается от американского офисного программного обеспечения

В 2019-2021 годах все подразделения госпредприятия «Почта России» перейдут на российский офисный пакет программного обеспечения «МойОфис». По результатам открытого конкурса в нем победил российский разработчик «Новые офисные технологии». Согласно опубликованным данным, российский софт будет в течение 3 лет внедрен во всех 82 региональных филиалах «Почты России» и затронет около 30000 компьютеров, использующихся в организации.

Это не первый проект по импортозамещению в сфере информационных технологий госпредприятия – ранее здесь было объявлено о внедрении операционной системы Sailfish Mobile OS RUS (также известна как «Аврора», см. о ней http://tehnoomsk.ru/node/3399) на рабочих мобильных устройствах персонала. В проекте «Почта Банк» анонсировано внедрение нового программного комплекса распознавания личностей клиентов по голосу от российской компании «Центр речевых технологий» и передовой технологии распознавания лиц отечественной разработки.

Внедрение нового российского программного офисного обеспечения важно для обеспечения информационной безопасности страны: как известно, американские программные продукты имеют заложенные уязвимости, позволяющие при необходимости спецслужбам США нарушить работу использующих их предприятий. Продукт «МойОфис» разрабатывается в нашей стране и поддерживается уже около 5 лет. Разработчики говорят о совместимости его с распространенным американским программным аналогом. Один из недавних проектов с внедрением «МойОфис» в России затрагивает систему образования (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3182).