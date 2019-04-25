Дарим скидку всем: билеты на Connected Car Conference в Москве за полцены

Рецепт удачных майских праздников: купить билет со скидкой 50% на Connected Car Conference и как следует отдохнуть. С 23 апреля по 3 мая цена билета составит половину от полной стоимости: 15 000 рублей = 7500 рублей!

Никаких промокодов – просто выберите необходимое количество билетов и продолжите регистрацию.

Программа конференции уже почти закрыта. Вас ждут выступления экспертов из крупнейших компаний и лидеров рынка: Moscow Tesla Club, АО «ГЛОНАСС», «Сколково», Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», Rightech, Tomashevskaya & Partners, ООО «РГРАВТО» и других. Среди ключевых тем спикеры обсудят:

технологии Интернета вещей для решения проблем автоиндустрии;

автономное вождение и системы помощи водителю (ADAS);

шеринг грузовых скутеров для доставки и шеринг самокатов для личного пользования;

внедрение интеллектуальной транспортной системы в регионах.

Кроме того, на конференции пройдёт панельная дискуссия о нормативно-правовой базе по цифровизации транспортной инфраструктуры.

Зарядитесь энергией в эти праздничные дни и не забудьте купить билет по максимально выгодной цене. До встречи на Connected Car Conference!