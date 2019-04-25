 ﻿
﻿
25.04.2019

Дарим скидку всем: билеты на Connected Car Conference в Москве за полцены

700_500-sale_0.jpg

Рецепт удачных майских праздников: купить билет со скидкой 50% на Connected Car Conference и как следует отдохнуть. С 23 апреля по 3 мая цена билета составит половину от полной стоимости: 15 000 рублей = 7500 рублей!

Никаких промокодов – просто выберите необходимое количество билетов и продолжите регистрацию.

Программа конференции уже почти закрыта. Вас ждут выступления экспертов из крупнейших компаний и лидеров рынка: Moscow Tesla Club, АО «ГЛОНАСС», «Сколково», Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», Rightech, Tomashevskaya & Partners, ООО «РГРАВТО» и других. Среди ключевых тем спикеры обсудят:

  • технологии Интернета вещей для решения проблем автоиндустрии;
  • автономное вождение и системы помощи водителю (ADAS);
  • шеринг грузовых скутеров для доставки и шеринг самокатов для личного пользования;
  • внедрение интеллектуальной транспортной системы в регионах.

Кроме того, на конференции пройдёт панельная дискуссия о нормативно-правовой базе по цифровизации транспортной инфраструктуры.

Зарядитесь энергией в эти праздничные дни и не забудьте купить билет по максимально выгодной цене. До встречи на Connected Car Conference!

 

Тэги: 
Connected Car Conference
Москва
подключенный автомобиль
цифровизация
будущее
Разделы: 
Автомобильная сфера

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿