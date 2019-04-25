Омский нефтезавод поставил партию игольчатого кокса отечественным производителям



На Омском нефтеперерабатывающем заводе получена партия игольчатого кокса — ценного сырья для металлургической, атомной, химической и космической отраслей. Новая опытно-промышленная партия прошла предварительное тестирование и отправлена производителю, чтобы стать основой первых в России электродов премиального качества из отечественного сырья. Промышленный выпуск игольчатого кокса начнут в Омске в 2021 году

В течение 2 лет на самом большом нефтеперерабатывающем заводе России завершится реконструкция установки замедленного коксования. Проект объемом инвестиций 5,2 млрд рублей является частью программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть». После реконструкции установка замедленного коксования Омского НПЗ обеспечит производство 38,7 тысяч. тонн сырого игольчатого кокса в год.

Уже завершен монтаж трех крупногабаритных коксовых камеры весом 197 тонн и длиной 28,5 метра каждая. Оборудование изготовлено ведущим российским производителем «Волгограднефтемаш». В рамках предстоящих до 2021 года этапов реконструкции будут заменены технологические печи и колонны подготовки вторичного сырья, построен дополнительный резервуарный парк, внедрена автоматизированная система управления.

Добавим, что игольчатый кокс — это современный высокомаржинальный продукт, который используют для изготовления сверхнадежных графитированных электродов. На сегодняшний день весь объем сырья для этого производства в нашу страну приходит из-за рубежа. Омский НПЗ первым в России начнет выпуск игольчатого кокса, чтобы обеспечить реальное импортозамещение в этой сфере.