Подводный кошмар Пентагона: Российские подлодки проектов 09851 и 09852



Как известно, в России ведутся работы по строительству атомных подводных лодок специального назначения – проектов 09851 («Хабаровск») и 09852 («Белгород»). Уже известно о спуске на воду АПЛ КС-329 второго проекта 23 апреля 2019 года и о том, что обе секретные субмарины станут носителями страшного сна американских политиков – ядерных автономных беспилотных аппаратов «Посейдон».

Впрочем, надо быть объективными: Минобороны России и власти страны официально не приводят данные по этим проектам, а информация в основном доступна по специализированным российским блогам (авторы, которых любят по крупицам собирать всю доступную информацию о той или иной разработке). Итак, что мы можем найти в этих источниках по поводу двух наших перспективных подлодок.

Субмарина проекта 09852 «Белгород» это 12-й по счету серьезно перестроенный корабль проекта 949А («Антей») – таких лодок было построено всего 11 (в строю остаются 8, на всех выполнена или ведется модернизация). «949-е» при длине в 154 метра оснащены 24 пусковыми установками ракет 3К45 «Гранит» (П-700), имеют автономность плавания до 4 месяцев, работают на глубинах около 500 метров и разгоняются под водой до максимальной скорости 32 узла (60 км/ч). Предназначение таких атомоходов – уничтожение авианосных групп ВМС США и НАТО. Но новейший «Белгород» это уже не 949-й проект, а оригинальный, скрывающийся под шифром 09852. В результате получился самый длинный подводный боевой корабль российского флота – он длиннее всех новейших «Бореев» (проект 955/955А) и даже легендарной советской «Акулы» (проект 941) – 184 метра. Ну а дальше начинается та самая секретность, о которой говорилось выше: СМИ сообщают, что «Белгород» будет нести «Посейдоны», вызывающие бессонницу и нервный тик у наших заклятых «партнеров». Причем один или два (или больше) пока никто не знает. Но атомоход уже на плаву, кажущиеся многим фантастическими страшные ядерные беспилотники для него – в стадии производства. И буквально в 2020-21 годах это будет уже полноценная боевая единица ВМФ России с уникальными характеристиками.

А вот с проектом 09851/09853 и единственным известным его представителем «Хабаровск» всё еще интереснее. Это «стратегическая лодка», как сказал о ней глава государства, при закладке 27 июля 2014 года. Строительство «Хабаровска» идет на Севмаше полным ходом. Например, в 2018 году сообщалось об успешных гидравлических испытаниях новой лодки. Согласно данным российских и иностранных блогов, размеры субмарины более компактные – около 110-120 метров. Вообще изначально именно «Хабаровск» фигурировал в зарубежной прессе как первый носитель «Посейдонов» (их первое неофициально имя – «Статус-6»), а показанный на этой картинке якобы вид корпуса лодки в разрезе (справа от экспериментального «Сарова») – вызывает интерес у всех любителей военной тематики:



Дело в том, что американский автор иллюстрации изобразил на ней 6 (!) пусковых аппаратов для «Посейдонов». Также имеются предположения о том, что «Хабаровск» и проект 09851 это опытная лодка, а за ней будет построено несколько более совершенных АПЛ проекта 09853. Если придерживаться этой версии, то в России появится новый тип подлодок, который наравне с уже строящимися серийно АПЛ проектов 885 и 955 станет еще одним мощным элементом оборонительного ядерного щита нашей Родины.

(для иллюстрации использованы материалы militaryarms.ru, hisutton.com)