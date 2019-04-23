Российский нейроинтерфейс запущен в серийное производство



Первая отечественная разработка нейроинтерфейса под названием «НейроЧат» менее чем за 3 года дошла до стадии серийного выпуска. Как сообщили представители предприятия-разработчика из Самары, готовое устройство можно свободно приобрести, а первые несколько сотен образцов уже поставлены в российские реабилитационные учреждения и клиники. Что это за система?

«НейроЧат» это долгожданная российская разработка программно-аппаратного комплекса, позволяющая людям, которые не могут говорить и двигаться, буквально управлять электронными устройствами силой мысли и вести общение через компьютер. Система основана на технологии неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер», позволяющей на основе регистрации биоэлектрической активности мозга расшифровывать выбор пациента нужной буквы или символа на экране монитора. Как ранее сообщали авторы проекта, ими успешно реализовано решение проблемы мысленного набора текста, выполненное в предыдущих проектах и имеющее патенты, отличающееся высокой аккуратностью (менее 5% ошибок) и скоростью (не менее 10 букв в минуту без использования моделей языка). Это технологический уровень ведущих мировых разработчиков нейроинтерфейсов. При этом новизна российского «НейроЧата» заключается в предоставлении пациенту совершенно новых возможностей, которые позволяют ему не только набирать текст на экране монитора, но посредством специально разработанного графического интерфейса пользователя полностью использовать сервисы интернета, включая социальные сети и почтовые клиенты.

Согласно опубликованным 23 апреля 2019 года данным, стоимость серийного комплекта российского нейроинтерфейса составляет сейчас около 120 тысяч рублей. Сейчас ведется работа над включением данного оборудования в государственные субсидируемые программы, чтобы пациенты с серьезными нарушениями речи могли получить бюджетную льготу на приобретение устройства.