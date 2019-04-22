Индонезия закупила в России 43 новых БМП-3Ф и БТ-3Ф

Индонезийские военные продолжают закупки новой российской бронетехники. Подписан очередной контракт на поставку 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 нового гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф (НА ФОТО) – всего 43 единицы. Это третья поставка БМП-3Ф в Индонезию и первый экспортный контракт на БТ-3Ф.

С учетом очередной законтрактованной партии российских боевых машин пехоты, количество БМП-3Ф на вооружении индонезийской армии скоро достигнет 76 единиц. Новейший гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф разработан в 2016 году на ее базе и ранее не производился серийно. Оба типа бронетехники – и БТ-3Ф, и БМП-3Ф – продукция Курганского машиностроительного завода. Про БТ-3Ф «Техносфера.Россия» писала в 2017 году – см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2696.

Добавим, что подписанию первого контракта на БТ-3Ф предшествовали крайне неудачные испытания украинских БТР-4, которые не понравились индонезийским военным из-за слабых мореходных качеств: островное государство предъявляет к закупаемой технике повышенные требования из-за необходимости высадки бронемашин с десантных судов на необорудованное побережье. БТР-4 не прошли тесты и были возвращены украинскому производителю.