Российская компания разработала программное обеспечение для СХД на базе 8-ядерных Эльбрусов



Как сообщает SM-news, в Омске показаны разработки местной компании «Промобит» – новые системы хранения данных BITBLAZE Sirius 8000 на самых мощных серийных российских 8-ядерных процессорах «Эльбрус-8С1», платы BITBLAZE омской разработки и еще одна новинка – программное обеспечение KFS, недавно созданное на предприятии.

«KFS – специализированное программное обеспечение для организации гибкого, надежного, масштабируемого распределенного хранения данных. Отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования, возможность совместной работы в одном кластере хранения систем архитектуры Эльбрус и x86. Последнее позволяет осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем, использующих данное хранилище. Решение подходит для организации хранения больших объемов информации: Big Data («Большие данные»), данных видеонаблюдения и видеопроизводства, данных медицинских, геофизических и иных видов исследований, данных цифровых фабрик будущего; для использования в облачных инфраструктурах ЦОД. Перечисленные особенности позволяют строить решения, отвечающие задачам национального проекта «Цифровая экономика», - приводит источник слова генерального директора компании-разработчика Максима Копосова.

Во время состоявшегося визита на «Промобит» регионального министра промышленности Андрея Посаженникова представители компании рассказали об истории разработок под собственной маркой BITBLAZE («Битблейз») серверов и систем хранения данных на российских процессорах: свой первый проект еще на 2-ядерном «Эльбрусе-2С» в Омске реализовали в 2013-2014 годах. В 2016 году «Промобитом» была осуществлена разработка решения и поставка более 120 серверов и систем хранения данных на базе «Эльбрус» для государственной системы выдачи загранпаспортов «МИР». Это – одна из наиболее крупных из введенных в промышленную эксплуатацию информационных систем на процессорах «Эльбрус» на сегодняшний день. В конце 2018 года на предприятии разработана новая линейка СХД – на базе 8-ядерных процессоров «Эльбрус-8С».