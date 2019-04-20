На Иркутский авиазавод прибыли первые ПД-14 для самолета МС-21



Первые серийные отечественные двигатели нового поколения для нового пассажирского самолета МС-21 поставлены на авиационный завод в Иркутске, где ведется сборка опытной партии гражданских лайнеров. 3 уже собранных МС-21-300 летают на иностранных силовых агрегатах.

ПД-14 – разработанный с нуля в России после многолетнего кризиса в отрасли авиационный турбовентиляторный двигатель, технологически находящийся на одном уровне с ведущими мировыми аналогами. В прошлом году ПД-14 завершил российскую сертификацию, и первая серия таких двигателей в количестве 16 единиц собрана на заводе в Перми.

На самолет МС-21 имеются заказы в количестве 175 единиц, но изначально он предлагался покупателям с иностранными силовыми установками PW-1400G. Лишь 17 апреля 2019 года стало известно о том, что российский «Аэрофлот» в дополнение к 50 ранее заказанным МС-21 с зарубежными двигателями приобретет 35 машин с ПД-14. Впрочем, пока авиационное сообщество нашей страны ждет сборки и появления первого МС-21 с ПД-14, что станет по-настоящему знаковым событием для всей нашей гражданской авиации после многолетнего засилья импортной техники.