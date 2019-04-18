Новый российский рельсовый автобус РА-3 будет запущен в серию в 2019 году



Разработанный российским предприятием «Метровагонмаш» новый рельсовый автобус РА-3 проходит предварительные и сертификационные испытания на железнодорожном полигоне в Щербинке. После их завершения, на вторую половину 2019 года, запланировано начало серийного производства новинки. Что это за транспортное средство?

РА-3 – это современный комфортабельный вид железнодорожного пригородного транспорта. В базовой трехвагонной комплектации он перевозит до 246 сидячих пассажиров и рассчитан на использование на неэлектрифицированных дорогах со скоростью до 120 км/ч. Рельсовый автобус оснащен дизельной силовой установкой из 2 агрегатов мощностью 500 л.с каждый. В стандартном виде РА-3 включает в себя два головных моторных вагона и один прицепной безмоторный. Он может также состоять из двух головных вагонов. Два рельсовых автобуса могут эксплуатироваться по системе многих единиц, образуя состав, включающий в себя до 6 вагонов.

Как сообщает производитель, салоны оборудуются информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте следования, системами видеонаблюдения, применено энергосберегающее светодиодное освещение. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха. Увеличено количество мест для сидения, по сравнению с рельсовыми автобусами предыдущих моделей. В головных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, подъемники для их посадки-высадки, универсальные санитарные комплексы.

На сегодня имеется первый заказ на РА-3 – стартовым покупателем станет отечественное предприятие «Центральная ППК». В 2019-2020 годах для этого заказчика будут собраны 23 новых российских рельсовых автобуса. Также у проекта хороший экспортный потенциал, и можно ожидать его поставок зарубежным покупателям.