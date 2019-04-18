Новый российский авиадвигатель ПД-8 или ранее анонсированный ПД-7?



В отечественных СМИ прошла волна сообщений о том, что российскими властями определен срок в 5 лет на создание новых версий самолетов «Сухой Суперджет» и Бе-200 без иностранных авиадвигателей. Со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова, приводится информация о создании нового силового агрегата под обозначением «ПД-8». Это первое упоминание о таком двигателе или просто ошибка?

Согласно ранее многократно публиковавшимся сведениям о разработке в России семейства перспективных газотурбинных двигателей нового поколения, предполагалось на базе решений уже созданного перспективного ПД-14 создать следующие авиадвигатели: турбовентиляторный двухконтурный ПД-7 тягой 7,9 тонн и более мощный его вариант ПД-10 тягой 10,9 тс – оба для региональных пассажирских самолетов и других относительно небольших машин (кстати, именно ПД-7 упоминался ранее в связи с заменой двигателя SaM-146 на «Суперджете» и Д-436 на Бе-200ЧС, есть предложения использовать его в случае реанимации проекта Ту-334). Также ведется разработка ПД-12В – турбовального двигателя для тяжелых вертолетов (новые версии Ми-26 и перспективный тяжелый российско-китайский вертолет). Исследуется возможность создания редукторого ТРДД с тягой 18,7 тс – ПД-18Р. Наконец, после того как ПД-14 запустят в крупное серийное производство, появится его более мощный вариант ПД-14М с тягой, увеличенной до 15,6 тонн. В рамках исследований по более мощным модификациям ПД-14 ведутся работы по вентилятору с полимерными композиционными рабочими лопатками и по редуктору, который может потребоваться для его привода.

Как видите, в этом списке нет двигателя ПД-8, и скорее всего это ранее анонсированный ПД-7, который по неизвестным причинам сейчас получил другое название.



Иллюстрация: ОДК