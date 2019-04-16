Россия запустила производство вакцин на новом совместном заводе в Никарагуа



Продукция нового биотехнологического предприятия в столице латиноамериканского государства – городе Манагуа - под новой маркой MECHNIKOV (Мечников) выходит на рынок Латинской Америки. Завод построен «с нуля» в 2016 году, оснащен по современным стандартам и сертифицирован за рекордный срок – около 2 лет.

10 апреля на заводе начат выпуск первой продукции – вакцины от гриппа российской разработки (на фото). Вакцина уже прошла регистрацию на Кубе и в Никарагуа, готовится ее выход на рынки других стран Южной Америки (ведутся переговоры). В 2020 году российская сторона планирует запустить в производство еще один препарат – туберкулин.

Стоимость нового предприятия «Институт MECHNIKOV» составила более 2 млрд рублей (более 33 млн долларов США), из них доля государственных вложений Никарауга составила 34%. С российской стороны участником проекта является также государственная структура - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Для управления проектом создана управляющая компания в Никарагуа с участием российского госкапитала.

Руководитель ФМБА России Владимир Уйба отмечает, что развитие Института MECHNIKOV будет идти по трем направлениям. В первую очередь это - производство вакцины для профилактики гриппа, и расширение ее рынков сбыта. Также предпряитие будет обеспечивать трансфер технологий производства актуальных для региона препаратов, в частности, вакцины против Гепатита А и рекомбинантного эритропоэтина, разработки другого института ФМБА России – Государственного НИИ Особо чистых препаратов.

Еще одним направлением развития станет проведение исследований по самым различным направлениям, а также - подготовка кадров и профессиональная ориентация в среде молодежи, в частности, в рамках проекта BioNica.