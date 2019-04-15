Российские десантники получили первые 3 из 14 заказанных новых машин РХМ-5М



Как сообщили представители Минобороны России, в ВДВ России поставлены первые 3 серийные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-5М нового поколения на базе шасси гусеничного БТР-МДМ «Ракушка».

Спецтехника выпущена на предприятии «Завод Тула» в рамках гособоронзаказа на 14 РХМ-5М. Новые машины имеют возможность сбора, обработки и передачи информации в реальном времени о результатах разведки в автоматизированном режиме с отражением обстановки на электронных картах местности, а также дистанционное обнаружение химического заражения местности в радиусе до 3 километров. Размещение изделия на базе БТР-МДМ позволяет осуществлять его десантирование парашютным способом и применение на плаву.

Экипаж машины состоит из 4 человек. Опытная РХМ-5М в 2017-2018 годах прошла опытную эксплуатацию в Тульском соединении ВДВ.