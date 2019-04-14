Российско-белорусский проект: БЕЛАЗ и экскаватор УРАЛМАШ стали роботами



На угольном разрезе «Черногорский» в Восточной Сибири осуществляется уникальный проект по запуску в эксплуатацию карьерных самосвалов-беспилотников БЕЛАЗ-7513R. Сейчас тестируется первая машина из Белоруссии грузоподъемностью 130 тонн, на подходе – второй строящийся сейчас однотипный самосвал. Вместе с ними в связке начнет работу русский робот-экскаватор Уралмаш.

Это первый такой полностью роботизированный участок в российской горнодобывающей промышленности. За автоматизацию производственного процесса отвечает отечественная специализированная компания «Вист Групп». Как сообщают на своем сайте представители компании, реализация проекта позволит сделать так, чтобы 2 огромных самосвала, руководствуясь специальными алгоритмами, будут способны автономно по очереди вставать под ковш экскаватора для загрузки угля в кузов, а затем передвигаться до пункта назначения и осуществлять выгрузку. Данный цикл будет повторяться раз за разом в круглосуточном режиме без необходимости непосредственного участия человека в этом процессе.

Отмечается, что налаживание взаимодействия сразу двух самосвалов одновременно – самая важная и ответственная часть создаваемой системы. Она предполагает наличие программ разъезда двух единиц техники в узких местах и налаживание оптимальной очередности. Также на участке имеется пересечение с технологической дорогой общего пользования. А это значит, что будет реализован алгоритм безлюдного управления шлагбаумами и светофорами на перекрестке на основе данных с датчиков проезда и отслеживания местоположения машин. Точность и надежность передвижений самосвалов будет обеспечивать современное цифровое оборудование.

Авторы проекта рассчитывают запустить его в полноформатном режиме уже к концу августа 2019 года.